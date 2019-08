En person ble 8500 kroner fattigere i Ålitunnelen

New Articles

– Ingen ble tatt for ruskjøring, men 11 personer fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Svein Helgetun.

Til sammen stoppet Utrykningspolitiet 67 sjåfører i ruskontrollen i Ålitunnelen på Fv 714. Den høyest målte hastigheten var på 106 km/t. Fartsgrensen er på 80 km/t på stedet.

– Det er 26 km/t over fartsgrensen, og det gir et forelegg på 8500 kroner, forteller Helgetun.

Han opplyser også at dersom du kjører 36 km/t over fartsgrensen mister du sertifikatet.