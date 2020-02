Nå blir det en ekstra stopp for regionbussen

New Articles

Mandag åpner Sluppen metrostasjon i Trondheim. Det betyr et ekstra stoppested for blant annet linje 310 Stjørdal - Trondheim -Orkanger - Fannrem, og linje 410 Trondheim - Orkanger via fylkesvei 800.

Holdeplassen har fått navnet Sluppen 1.

– Snarveien fra stasjonen og under Omkjøringsveien til blant annet kontorlokalene Lysgården og Stålgården åpnes samtidig. Det byr på en betydelig bedre løsning for kollektivreisende til dette området, skriver Atb i en pressemelding.

Bylinjene 1, 2, 71 og 72, samt regionlinje 440 vil også ta i bruk denne holdeplassen fra mandag av.