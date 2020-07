Tre poeng på tredje forsøk

New Articles

KIL/Hemne vant meget fortjent 2-1 over Hønefoss på Hemne Sparebank Arena søndag. Scoringer av Sara Hoftun Bjerksæter og Andrea Broholm sikret årets første trepoenger.

- Dette smaker så godt, vi har hatt en litt brutal start på sesongen, sier Sara Hoftun Bjerksæter, som nærmest løp inn ballen fra kort hold 20 minutter ut i kampen.

- Det var Maren (Volden Snekvik) som slo 45 inn foran mål, noe vi har trent på, sier hun.

Sto i kø

Bordet var dekket for 2-0 da Sandra Johansen ble lagt i bakken av Hønefoss' keeper noe seinere, men kaptein Snekvik skjøt svakt og keeper reddet. Også Sandra Johansen og Hanne Pedersen hadde hver sin kjempesjanse til å øke ledelsen.

Drøye kvarteret ut i andre omgang kunne Andrea Broholm, en av de nye spillerne denne sesongen, juble for sin første scoring i grønt og hvitt.

- Det var bare så deilig å se den gå inn. Vi var flere som nærmest sto i kø foran mål for å få den inn, sier Broholm, selvsagt veldig godt fornøyd med at det ble seier på tredje forsøk.

- Dette har mye å si for selvtilliten vår, og det var godt å vise hjemmepublikum at vi er mye bedre enn da vi tapte 6-1 for Medkila borte for ei uke siden, sier hun.

Stolt over jentene

Trener Robert Hundstad er selvsagt mest fornøyd med årets første trepoenger.

- Jeg synes vi vant fortjent, og hvis vi ikke hadde hatt både uflaks og vært udyktige foran mål i første omgang, kunne vi ha ledet mye mer enn 1-0 til pause, sier Hundstad.

Han er strålende godt fornøyd med innsatsen og aggressiviteten.

- Jentene ga absolutt hundre prosent i dag. Jeg er stolt over at de reiser seg etter stortapet for Medkila. Det er noe som kjennetegner et godt lag at vi kan reise oss etter en dårlig kamp, sier han.

Andre omgang var jevnere enn den første, og Hønefoss fikk sin redusering på straffespark ti minutter før slutt. Da var de inne i en god periode i kampen.

Poeng som varmet

- Var du stressa da Hønefoss kom inn i kampen igjen?

- Nei, de fikk sin redusering, men greide ikke å skape noe mer. Vi gjorde også noen taktiske bytter mot slutten for å få mer aggressivitet i laget. Det greide vi.

Terminliste og tabell ser du her.

Topp stemning i Ånesøyan fra et publikum som virkelig ga lyd fra seg i steikvarmen. For de aller fleste av dem, var det nok tre poeng som varmet mest.