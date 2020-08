Her er steinprøver til én milliard kroner

Vi har et unikt arkiv. Kjernene vi har kommer fra blant annet gruver, tuneller og veiprosjekt, og vi leter fortsatt etter nye metaller i de gamle borekjernene.

Fire år etter at gruvedriften på Løkken Verk ble avviklet, ble Nasjonalt Borekjerne- og Prøvesenter etablert i 1991. Det er et bygg på omlag 1600 kvadratmeter og driftes av den statlige etaten, Norges geologiske undersøkelse (NGU), som har ansvar for geologisk kartlegging og forskning i Norge.