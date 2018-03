Får gulltrofé i USA

Kultur

Astrid S hadde et strålende 2017, noe som førte til at hun ble kåret til «Årets Spellemann» for en drøy uke siden. Nå ser det ut til at også 2018 blir et godt år for rennbyggen.

Nå har den to år gamle hiten «Hurts So Good» hatt så mange innspillinger i USA at Smeplass nå får et amerikansk gulltrofé, det man før gjerne kalte gullplate.

For å få denne utmerkelsen må sangen har blitt solgt 500 000 eksemplarer eller fått tilstrekkelig med avspillinger. 150 streaminger tilsvarer ett «salg», for eksempel én betalt nedlastning på iTunes. 75 millioner streaminger tilsvarer dermed 500.000 salg.

Dette meldte plateselskapet Universal.

– Jeg visste at låten har blitt spilt litt på radio der, men at den skulle selge til gull hadde jeg ikke trodd. En veldig hyggelig overraskelse! Det er ikke bare i OL nordmenn får gull, sier Smeplass.

Ifølge Universal-sjef Bjørn Rogstad har «Hurts So Good» rundt 70 millioner avspillinger på Spotify i USA. I tillegg kommer tall fra blant annet Apple Music.

På verdensbasis er «Hurts So Good» avspilt 168 millioner ganger på Spotify.