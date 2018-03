Meldal kulturskole med flere konserter

Kultur

Denne uka er det mye som skjer i Meldal kulturskole, til glede for publikum på ulike arenaer.

Det starter tirsdag 20. mars, med en konsert i amfiet på Meldal barne- og ungdomsskole. Den har fått navnet «Muntre musikanter», og er en konsert med alle elever på musikk til og med sjuende klasse.

Torsdag 22. mars er det klart for «Den siste Cool Tour?» i Meldal samfunnshus. Her kommer barn og ungdom under 20 år inn gratis, mens voksne må betale.

Torsdagen er det også konserter ved Meldal skolekorps sitt aspirantkorps. Dette er konserter som arrangeres ved Meldal barne- og ungdomsskole og Løkken Verk montessoriskole, kun for skolenes elever.

Det blir altså innholdsrike dager for unge kulturskoleelever i Meldal.