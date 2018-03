Unge kunstnere trakk fullt hus

Kultur

Kunstelevene ved Visuell kunst i Orkdal kulturskole har utstilling i galleri Nr 66 i Orkdalsveien denne uka. Her er det utstilling av arbeider som elevene har jobbet med siste skoleåret.

Fullt hus

Det var fullt hus under åpninga tirsdag 20. mars. Utstillinga blir åpen onsdag og torsdag ettermiddag og kveld, og både elever og lærere forventer stor interesse for denne spesielle utstillinga av unge og lovende kunstnere.

Lærer og inspektør Brit Angelsen forteller at kulturskolen en gang i året pleier å låne lokalene til kunstforeninga for å ha et godt egnet lokale for å vise fram arbeidene til elevene. I år er det 45 elever som går på Visuell kunst. Det forteller om stor interesse for faget. Derfor er det også venteliste for å komme inn på Visuell kunst. Elevene undervises blant annet i maling, tegning og får også lage små skulpturer i leire. Det løpet av året hender det at det leies inn kunstnere utenfra for å lede egne workshoper for elevene.