Laget verdens beste indiealbum

Kultur

Soup var nominert i to klasser under The Independent Music Awards i New York nylig. Trønderbandet var nominert i klassen for beste album i klassen indie/alternativ rock, samt for beste albumdesign, og Soup stakk av med prisen i begge klassene.

Strålende kritikker

Soup har fått svært gode kritikker for fjorårets album, Remedies. Godordene har haglet, både nasjonalt og internasjonalt. «Mesterverk», «En mesterlig romodyssé» og «Majestetisk vellyd» er ord som er brukt i anmeldelsene av plata.

Slik avslutter Namdalsavisa sin anmeldelse:

- Remedies er en enorm lytteropplevelse og et musikalsk mesterverk det er vanskelig å si nok lovord om.

Med prisene fra New York har Soup bevist at de har tatt steget fra Trøndelag og ut i verden.

Fra Buvika

Soup startet som Erlend Vikens enmannsband i 2005. I en periode var Soup nesten et rent Skaun-band, med buvikingene Erlend Viken, Sverre Leraand og Rune Leraand sammen med Ørjan Saur fra Trondheim.

Dagens utgave av Soup består av Erlend Viken, Espen Berge (fra Løkken), Jan Tore Megård og Ørjan Langnes.