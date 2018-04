Sápmi-trio til Pstereo

Kultur

«ISÁK kombinerer det beste fra begge verdener i et engelsk-samisk tekstunivers, hvor synth-tunge komposisjoner og et melodiøst driv trekker opp grunnlinjene for bandets lydbilde. Og joik, så klart.»

Det skriver Pstereo i en pressemelding.

Trekløveret, som består av Sámi Grand Prix-vinner og vokalist Ella Marie Hætta Isaksen, produsent Daniel Eriksen og trommis Aleksander Kostopoulos, har siden debuten i fjor bemerket seg som det hotteste Sápmi-regionen har å by på av musikk. ISÁK gjør avstanden mellom en tradisjonell samisk kultur og moderne musikk mindre, og det er ikke uten grunn at bandet sies å ha tatt over stafettpinnen etter legenden Mari Boine.

På sin plass var det da kanskje at det var nettopp ISÁK som hedret Mari Boine med den sensasjonelle låta «Elle» da Boine mottok den gjeve hedersprisen under Spellemann tidligere i år. For en opptreden!

Låtene «Patience», «Face the truth», «Čurves Munnje» og Cezinando-coveret «Sávan dus lea sadji» beviser at ISÁK lever opp til hypen, en hype det ikke er lenge til du kan oppleve på en scene nær deg!

I tillegg til ISÁK er også Aurora, Big Thief (USA), Bokassa, Cezinando, datarock, deLillos – som fremfører hele «Neste sommer», Fieh, Gåte, Halie, Haunted Mansions, Jade Bird (Storbritannia), Kjartan Lauritzen, Kraftwerk (Tyskland), Mount Kimbie (Storbritannia), Lil' Pump (USA), Rolling Blackouts Coastal Fever (Australia), Sassy 009, Sepultura (Brasil), Sigrid, Sheer Mag (USA), Sløtface, Thåström (Sverige), og Thulsa Doom annonsert, og flere vil komme.