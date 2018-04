Årets største skattejakt

Kultur

Orkdal

Nå i helga skal Orkdal skolekorps arrangere loppemarked i Orkdal samfunnshus. Dette er et årlig loppemarked som Orkdal skolekorps arrangerer for sjette gang på rad. Det er stort utvalg med alt fra krus til sofa til klær. Det er også egen kaffeavdeling, som serverer både kaffe, kaker og spesialiteten «loppskaus».

Det blir også en auksjon på lørdag. På auksjonen kan du by på mange spennende varer, så det er verdt å ta en titt og kanskje by ei krone eller to.

Inntekt

Du lurer sikkert på hva inntekten skal brukes til.

Jo, alle pengene blir brukt til egen drift av korpset, instrumenter og uniformer.

Så kom innom og ta en kaffe.

Korpset ønsker deg hjertelig velkommen.

For mer info sjekk ut Orkdal skolekorps sitt arrangement på Facebook.