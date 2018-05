Søndagskino

Kultur

Søndag

«Den utrolige historien om den kjempestore pæra» er en dansk animasjonsfilm. Her møter vi elefanten Sebastian og hans beste venn, katten Mitcho. De bor i den hyggelige havnebyen Solby. Her er alt lykkelig, frem til den dagen byens elskede borgermester forsvinner. På en fisketur fanger Mitcho en flaskepost som viser seg å være fra borgermesteren. Han skriver at han er strandet på en øde øy, og i flasken ligger det også et lite frø, som de to vennene planter. I løpet av natten vokser det frem en kjempestor pære, som de bygger om til et skip, og Sebastian og Mitcho tar med seg professor Glukose og seiler ut på et spennende eventyr med pirater, sjødrager, og spøkelser. det krever mye mot, men ingenting kan få dem fra å finne øya og redde borgermesteren.

«Loving Vincent» er verdens første oljeanimerte produksjon. Den har sysselsatt 150 ulike kunstnere, som til sammen har vært med på å male og sette sammen filmens 65 000(!) bilder. Resultatet er en farvesprakende, fascinerende, og rørende fortelling om skaperglede, lidenskap, og fortvilelse. Filmen starter den 29. juli 1890, hvor en skadet mann kommer haltende ned langs den lille franske byen Auvers. Han holder hendene over et ferskt skuddsår på maven. Mannen er Vincent van Gogh – på den tiden ukjent for verden, men i dag kjent som en av tidenes største kunstnere. Hans tragiske død er omgitt av mystikk og spekulasjoner, og hvem var det egentlig som skjøt? Filmen fanger på unikt vis van Goghs kunstnerskap, liv, og død, ved å gi en stemme til hans brev og nytt liv til karakterene hans.

Torsdag

Kinoen har stengt på torsdag.