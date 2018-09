Kultur

«Swiss Army Man» er en dramafilm fra 2016 med Paul Dano som Hank og Daniel Radcliffe som Manny, en mann som fungerer som en lommekniv.

I starten møter vi Hank, som er skipbrudden på en øde øy. Han prøver å henge seg, når han ser en kropp bli skylt i land. Han springer bort til vedkommende og prøver å få liv i ham, men finner fort ut at mannen er død, så han tar beltet hans og prøver å henge seg igjen.

Mens han står med beltet rundt halsen, oppdager han at kroppen har voldsom flatulens. Han kommer seg ned til ham igjen, og finner ut at han kan brukes som vannscooter og kommer seg etter hvert til fastlandet. Men det er ingen dekning, og ingen mennesker, så han tar med seg liket og begynner å gå.

I en hule oppdager han at mannen kan brukes som vanndispenser, at navnet hans er Manny, og etter hvert lærer han mye om sin nye venn. Som at han kan brukes som våpen for å ta livet av vaskebjørner, at han én gang likte en dame han så på bussen, og Hank gjør alt hva han kan for å få Manny til å huske mer. Inkludert bygger en buss og kler seg ut som dama og snakker med ham om hva han kan gjøre for å huske.

De finner også ut at Manny, til tross for at han er død, fortsatt kan få ereksjon, og at hans erigerte penis fungerer som et kompass som leder dem mot sivilisasjonen, og Sarah – damen på bussen. Men like før de når sivilisasjonen – og Sarah – oppdager Manny og Hank at det er Hanks tanker og drømmer som handler om Sarah, og det var Hank som forelsket seg i en fremmed dame på bussen …

Og så blir alt kaos.