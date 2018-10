Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

Søndag

«KuToppen» er basert på gården med samme navn i Dyreparken i Kristiansand, og her møter vi Klara, en ung bykalv med en drøm om å bli en stor stjerne. En dag mottar hun et brev fra faren sin, oksen Mosk, som hun ikke har sett på mange år. Moren hennes har fortalt Mosk er en stor rockestjerne, og nå har Klara endelig muligheten til å bli kjent med ham, overbevist om at han vil ha trua på at hun kan bli en like stor stjerne som ham. Overraskelsen er imidlertid stor når Klara kommer til toppen og oppdager at Mosk ikke er en rockestjerne. Han er bare en vanlig eplekakebonde. Han har i tillegg fått kugalskap og vil miste gården sin om han ikke baker hundre eplekaker på en uke til kremmeren. Klara bestemmer seg for at hun skal redde gården, men utfordringene lurer: Klara kan ikke noe som helst om gårdsarbeid, og er det noen som saboterer kakebakingen …?

«For vi er gutta» handler om et mannskor som har fått sin største og mest absurde spillejobb noensinne; de skal varme opp for selveste Black Sabbath foran 10 000 mennesker. Men på bakrommet er det trøbbel: Én av gutta i koret har kort tid igjen å leve og rekker kanskje ikke den store konserten … Spøken om at korets hensikt er at medlemmene skal synge i hverandres begravelser, har plutselig blitt alvor. Nå får sanggleden, humoren, og brorskapet i koret større betydning enn gutta noensinne kunne forestille seg.

Torsdag

«KuToppen» går også på torsdag.

«Bad Times at the El Royale» handler om syv fremmede, hver med sin mørke hemmelighet som de ønsker å begrave, som møtes ved Lake Tahoes El Royal – et slitent hotell med en mørk fortid. I løpet av en skjebnesvanger natt vil alle få en mulighet for tilgivelse for sine synder – før alt går til helvete.