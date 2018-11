Ukens filmer på Orkdal kino

Kultur

«Nøtteknekkeren og de fire kongerikene» er en nyinnspilling av det tyske eventyret «Nøtteknekkeren og musekongen», som har blitt udødeliggjort av blant andre Pyotr Ilyich Tchaikovsky. I denne utgaven møter vi Clara, som ønsker seg en veldig spesiell nøkkel som kan åpne en eske med en uvurderlig gave. En gylden tråd leder henne til den ettertraktede nøkkelen, som så forsvinner inn i en underlig o mystisk parallellverden. Der møter Clara soldaten Phillip, flere mus, og kongelige som regjerer over tre uliker verdener; Land of Snowflakes, Land of Flowers, og Land of Sweets. For å få tak i nøkkelen, må Clara og Phillip reise til den skremmende fjerde verdenen som styres av tyrannen Mother Ginger (spilt av ingen ringere enn Helen Mirren!).

«Bohemian Rhapsody» er en hyllest til Queen, musikken deres, og den ekstraordinære vokalisten Freddie Mercury (spilt ganske overbevisende av Rami Malek) – som trosset stereotyper og ble en av verdens mest elskede entertainere. Filmen følger bandets fremgang gjennom deres ikoniske låter og revolusjonerende lyd – og deres nedtur i takt med at Mercurys livsstil spinner ut av kontroll og som så velger å satse på en solokarriere. Mercury som har lidd sterkt uten samarbeidet med Queen klarer å samle bandet til en triumferende gjenforening ved Bob Geldofs Live Aid, hvor Mercury – som står ovenfor en livstruende sykdom – leder Queen gjennom en av de mest fantastiske opptredener i rockemusikkens historie.