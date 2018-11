Et løft i høstmørket

Kultur

Songlagets tradisjonelle høstkonsert er alltid et velkomment avbrekk i den aller mørkeste av årets måneder. Denne gangen hadde koret tatt mål av seg til å speile menneskelivet gjennom sang og små sketsjer. Det har vært en tendens hos Meldal songlag de siste årene å bruke små dramatiserte glimt for å gi sangtekstene morsomme visuelle uttrykk. Som regel fungerer dette godt og gir koret en egen vitalitet, men «filmatiseringen» av Prima Veras «Det er en fin dag» ble i lengste laget – faktisk så lang at undertegnede kjente på en usikkerhet på hvor man ville med dette stuntet.

De andre «stuntene» fungerte imidlertid godt – det er utrolig hva et skjerf, en mine, en hatt – og ikke minst en svingdans! – kan gjøre med publikums forestillingsevne. Mange artig vrier gjennom programmet!

Sangen er den bærende krafta

Tross mange artige påfunn og dramatiseringer; det er sangen som er korets styrke. Sangmessig er de gode i Meldal songlag. De våger å trå til med høye toner, og sopranrekka klarer som regel brasene meget godt. Også de andre stemmene er stødige og gode. Med enda mer terping på tekstene ville de rene sangnumrene blitt enda bedre.

Å dra inn barn i konserten var et gullegg – både med tanke på stemningen og for å få et større publikum. Og andre trinn fra MBUS klarte sine saker godt; de kunne alle versene på mange sanger, blant andre «Jeg vil bygge meg en gård» og «Teddybjørnens vise». Artig!

Husbandet, bestående av Sivert Husdal (tangent) og Ole Johan Østhus (gitar) løftet flere av sangene. Koret holder seg også med flere gode solister. Denne gangen vil vi løfte fram Guri Gunnes som er både sikker, stødig og har en veldig fin stemme.

Blant de beste numrene var Tevyes desperate drøm «Om eg var ein rik mann» fra Spelemann på taket, «Bruremarsj fra Lødingen» og «I skyggen tå et tårn». Den siste sangen er brukt i mange sammenhenger, men songlaget synger den i et flott arrangement. Virkelig fint!

Det er godt å komme heim til seg sjøl etter fine musikkopplevelser. Så kan opplevelsene få leve videre i hodet og kroppen og gjøre den mørke høsten litt lysere.