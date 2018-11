Han tok innersvingen på alle

Kultur

Kristian Raanes tok innersvingen på alle, både dommere og publikum, da han framførte en rocka versjon av The Beatles-låta Come Together.

Samtlige tre dommere har lenge mast på Kristian Raanes om at han bør bevege seg litt mer utenfor komfortsonen og gjøre noe han ikke føler seg 110 prosent trygg på. Sist fredag i sjangeren «Me And My Band», tok han endelig steget.

Kveldens beste

Dommer Tshawe Baqwa fra Madcon var helt ifra seg etter Kristian Raanes sin opptreden.

- Du visste det du! Du visste det, at det var en rocker inni der. Det var bare å ta av seg brillene, og så var det en ekte rocker der! utbasunerte den fargerike dommeren etter Kristian Raanes sin opptreden, som ikke bare var den mest overraskende i fredagens Idol, men kanskje også den beste.

Helt rått

For gjennom alle livesendingene fram til nå, har Kristian Raanes fra Orkdal fått gjentatt kred for perfekt levering. Gang på gang blir han kåret til den mest teknisk flinke, og han har ikke vært i nærheten av å bli stemt ut. Han leverer stødig hver eneste gang uten å bomme på noen måter. Han er perfekt på gitar og attpåtil god til å synge selv om han har holdt det godt skjult både for seg selv og andre. Han har funnet sin musikalske sjanger, leverer topp og føler seg trygg. Men så er det dette med å utfordre seg selv og vise andre sider av artisten Kristian.

Det var nettopp det Kristian Raanes gjorde med den strålende og rocka versjonen av The Beatles' Come together. Her fikk vi møte rockeren Kristian Raanes med rockestemmen, i skinnjakke, med rockeattitude, nerve og intensitet. Resultatet ble helt rått – og også denne gangen perfekt.

Full kontroll

Med fredagens opptreden har han levert et enda sterkere kort for å gå videre. For han er aldeles ikke bare den trauste, trygge gitaristen som topper det med fin sang. Han kan også vrenge stemmen og være rå, men også da under full kontroll.

Dermed er Kristian Raanes videre i Idol sammen med Øystein Hegvik, Vilde Skogen, Casper Kuhlmann og Carlisle Sienes.