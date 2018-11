Idol-Kristian sang som en Prince: - Dette har vært et eventyr uten like

Kultur

Tema for fredagens direktesendte TV2-show var «legender», og Kristian Raanes hadde valgt å synge den legendariske rockeballaden «Purple rain».

- For å få utnytta dette til fulle og realisere drømmen om å bli artist, så må man ha litt guts, stå på egne bein og stå for det man har å si. Jeg har valgt veldig store sko å fylle. Det er heller ikke målet, men å sette seg sine egne mål. Så jeg gjør det for Prince, og til hans minne, sa Raanes i et TV2-innslag før han entret scenen.

Jan Fredrik halvfornøyd

Samtidig som han trakterte elgitaren sang han med klokkeklar røst. To av dommerne var stofornøyd med det Raanes leverte, mens bonusdommer Jan Fredrik Karlsen gjerne skulle sett og hørt enda mer.

- Forrige fredag så hoppet jeg i stua og sto og skreik da du sang med skinnjakka på. Jeg gledet meg veldig til å komme hit i dag for å oppleve dette.

- Jeg syns dessverre ikke du tør å ut og fly. Man må respektere låta, og du skal ha kudos for gitarspillet, men Prince er verdens beste gitarist. Det er bra at du tør å prøve, men det må mer til for å imponere meg med en låt som Purple rain, sa Karlsen, mens armene gikk like fort som snakketøyet.

Uenig med JFK

De to andre dommerne var derimot ikke enig med Karlsen.

- Jeg vet ikke om du kan lukte det, man Jan Fredrik er veldig Prince-fan. Du JFK, jeg vet ike om du har sett utviklinga til han der borte. Det var en bygdekar som kom inn som sang bra, holdt tonen og sang bra. Nå opplever jeg det motsatte som deg, det er noe som har skjedd med deg JFK. Jeg tror du må ha en samtale med deg selv, og blokkere våre stemmer, Krisitian, for du skinner, brosjan, sa Tshawe Baqwa.

Underveis i låta så det ut som publikum var mer enig med Baqwa enn med Karlsen, for det var et hav av påslåtte mobiltelefoner som duvet med i takta.

Og da turen hadde kommet til Silje Larsen Borgan, som nærmest var på gråten, skjønte alle at det var mer ros i vente.

- Takk for et veldig fint øyeblikk, jeg er glad for at mamma og pappa er her i dag. Du har valgt verdens fineste låt. Du har gjort det ekstremt vanskelig for deg selv, men for meg var dette veldig bra, jeg ble rørt. Jeg tenkte på da vi møtte deg på audition i Trondheim. Hadde aldri drømt om at du skulle gjøre Prince i denne salen.

Drøm og eventyr

Det hadde nok heller ikke Raanes, som besvarte dommernes - og publikums - reaksjoner på tradisjonelt ydmykt manér.

- Det er en drøm som går i opplevlense og få står her å gjøre en låt som jeg er så glad i. Det er helt vanvittig. Jeg hadde ikke drømt om å få være med på en live-runde. Dette har vært et eventyr uten like, sa Raanes til programleder Katarina Flatland.

Etter at publikum hadde stemt, var det klart: Raanes' Idol-eventyr fortsetter, i hvert fall én uke til.

Nå er det bare fire artister igjen.

