Ukens filmer på Orkdal kino

«Julenissens datter» er et forrykende juleeventyr om Lucia, som synes det er urettferdig at bare guttene får sjansen til å bli julenisse. Lucia er tolv år og bor på Grønland med foreldrene Claudia og Julius (bedre kjent som Julenissen). Lucia går til International Santa Claus School, for det hun ønsker aller mest, er å få bli julenisse, men det kan hun ikke. For det er bare guttene som får gå i julenisseklassen. Det synes Lucia er urettferdig, men hennes far mener hun må følge tradisjonene og bli nissekone, akkurat som sin mor. Interessant nok ble en lignende historie tatt opp i tegneserien Bamse, hvor en av Bamses gutter, Brum, ønsker å være Lucia, men får høre at det er det bare jenter som kan være.

«Mortal Engines» viser oss verden etter at en stor krig la nesten hele planeten i ruiner. De overlevende har bosatt seg i store byer på hjul, som beveger seg rundt for å angripe andre byer og plyndre ressursene deres. Filmen er basert på romanserien med samme navn og produsert av Peter Jackson. Blant skuespillerne finner vi blant andre Hugo Weaving, som blant annet er kjent både som Mr. Smith («The Matrix», 1999–2003), Elrond («The Lord of the Rings», 2001–2003), og Red Skull («Captain America: the First Avenger», 2011).