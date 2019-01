Kultur

«Ralph Breaks the Internet» er oppfølgeren til Disneys «Wreck-it Ralph» fra 2012. I denne filmen tar Ralph (John C. Reilly) og prinsesse Vanellope (Sarah Silverman) turen fra arkaden Litwak's og til det o så store internettet for å skaffe en reservedel til spillet til Vanellope, Sugar Rush.

Arkaden får nemlig WiFi-tilkobling, så Ralph bestemmer seg for å dra til eBay for å skaffe delen, sammen med Vanellope. De vinner budet, men er blakke som kirkerotter, så de møter en shady karakter, J.P. Spamley, for å skaffe penger kjapt. Han forteller dem at de kan finne «special loot» i spill og gi det til ham, så kan han selge det videre til spillere. Tilbudene til Spamley er stort sett for småpenger, men han forteller dem om en spesiell bil i MMORPG-et Slaughter Race som de kan finne for ham.

Det er bare et problem. Bilen tilhører Shank (Gal Gadot), og hun og gjengen er ikke spesielt lystne på at inntrengere skal ta bilen, så det blir en heftig biljakt, hvor Vanellope får vist frem ferdighetene som racerbilsjåfør. Shank blir imponert, men tar tilbake bilen. Vanellope på sin side er bergtatt, og ønsker ikke å dra tilbake til arkaden. Hun vil være der, i Slaughter Race – alt hun har drømt om og noensinne ønsket seg. Men Ralph vil hjem …

Shank sender dem til Buzzztube og hovedalgoritmen Yes, som sørger for at Ralph blir et viralt fenomen. Han håver inn likes, og likes = penger, så plutselig har han råd til å betale for seg på eBay. I mellomtiden har Vanellope funnet en haug med Disney-prinsesser og blir en av gjengen, samtidig som hun ønsker å være en del av Slaughter Race og snakker med Shank om det.

Ralph overhører dem og bestemmer seg for å putte et virus inn i spillet, slik at bestevennen hans blir med hjem. I stedet går det fryktelig galt og et Ralph-virus sprer seg over nettet med voldsom virkning. Folk blir kastet ut og alt virker som det går ad undas, og det er opp til Vanellope og Ralph å fikse det, både internett … og vennskapet deres.

Alt i alt er «Ralph Breaks the Internet» en strålende film, like morsom for barn som for voksne. Til tider er den meta og filmskaperne har virkelig gått inn for å gi seerne en god opplevelse. Det være seg om du liker Fortnite, eller er mer kjent med Klara Ku.