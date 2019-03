a-ha til Trondheim Spektrum

Kultur

Fredag 7. februar 2020 kan du oppleve a-ha fremføre sitt legendariske debutalbum i sin helhet, i tillegg til andre a-ha-hits og -klassikere, i Trondheims nye storstue, skriver Bård Flikke i Trondheim Kultur & Næring AS i en pressemelding.

Andre del av verdensturneen, som markerer 35-årsjubileet for tidenes største norske popsuksess, går i salg i løpet av mars/april, og Trondheim er første stopp.

«Hunting High and Low» sine ti sanger utgjør mer enn et debutalbum. «Take On Me», «The Sun Always Shines on TV», «Hunting High and Low», og de andre er ti sanger som fanget både hjertet til a-ha, og til fans over hele verden.

— Vi spilte hele «Hunting High and Low»-albumet en gang før, og det var en flott opplevelse, sier Pål Waaktaar-Savoy i pressemeldingen, og sikter til konsertene i 2010, og reflekterer over hvordan Magne Furuholmen, Morten Harket, og han føler det nå.

— Det er ikke en sang på det albumet som vi ikke ser frem til å spille live. Vi hadde gjort ganske mange versjoner av sangene før vi spilte inn selve albumet, og de inneholder alle godbiter og kule ideer som vil være fint å innlemme i det nye showet.

— Å spille inn Hunting High and Low var et så definerende øyeblikk og en spennende tid i vår karriere og felles samarbeid, understreker Magne Furuholmen i samme pressemelding.

— Så å gjenoppdage dette verket nå – mer enn 30 år senere – føles som inspirasjon istedenfor forpliktelse. Jeg trenger bare å børste litt støv av de gamle synthene …

— Jubelen sto i taket når vi fikk bekreftet at a-ha starter del to på sin verdensturné i Trondheim! At det ble Norges største og mest suksessrike band gjennom tidene som blir vår første konsertlansering i Trondheims nye innendørs storstue, Trondheim Spektrum, føles helt riktig, sier Bård Flikke og Kristian Digre i Livesentralen.

— I tillegg er det eneste konserten a-ha gjør i Norge på turneen, sier de to entusiastisk i pressemeldingen.

Livesentralen er en ny, lokal og uavhengig konsertarrangør med et engasjement for konsertbyen Trondheim. Livesentralen er startet av Liveco og TRD Live som består av lokale, erfarne konsertarrangører.

— Vi ser fram til å arrangere konserter i Trondheim Spektrum i årene som kommer. En helårsarena blir en flott tilvekst til de mange flotte arenaene Trondheim har fått de siste årene. Vi skal lage mange flotte konsertopplevelser for det trønderske konsertpublikummet i en fantastisk innendørsarena i årene som kommer. Vi har et erfarent team med oss, og kan ikke vente med å komme i gang, avslutter Bård Flikke og Kristian Digre.