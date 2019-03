Spiller sin eneste konsert i Trøndelag

Kultur

I en pressemelding fra Markus Drange, pressesjef for UKA-19, kan vi lese at popsensasjonen Sigrid er klar for UKA-19. I år er 50. gang UKA maler Trondheim rød, og Sigrid tar med seg debutalbumet «Sucker Punch» når hun kommer til byen.

Sigrid markerte seg tidlig i karrieren som en kommende stjerne, og vant allerede i 2013 ukas Urørt på NRK P3. Den påfølgende debutsingelen «Don't Kill My Vibe» ble kåret til årets beste låt av Dagbladet, NRK P3, Bergens Tidende, og Dagsavisen.

Etter den store suksessen hun hadde her hjemme, ble hun mer interessant for resten av verden, og det tok ikke lang tid før hun var å finne på showene til folk som Jimmy Fallon og Graham Norton. Hun har også spilt på både Roskilde og Coachella – to av verdens mest anerkjente festivaler.

I fjor vant hun BBCs kåring «Music's Sound of 2018», en tittel hun deler med artister som blant andre Adele og Ellie Goulding.

I år fortsetter hun reisen og skal ut på turné med blant annet Maroon 5, før hun avslutter året med egen turné i Storbritannia.

— Å se en jente på vår alder vokse til og bli et internasjonalt fenomen, uten å gi slipp på det menneskelige og autentiske, gjør henne til noe av det viktigste som skjer i norsk kultur. Hun er akkurat det forbildet vi trenger i dag. Sigrid, vi gleder oss til å feste med deg i Trondheim, uttaler UKEsjef for UKA-19, Julian Mæhlen, i pressemeldinga.

Når UKA-19 sparker i gang i oktober, spiller Sigrid sin eneste konsert i Trøndelag, nemlig i Dødens dal i Trondheim lørdag 19. oktober.