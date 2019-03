Vant knockout-duellen med trønder-rap

Kultur

Mian fikk dommerne til å le, nikke med hodet og klappe, underveis i fremføringen av Salt n’ Pepas kjente låt, også publikum lot seg begeistre.

– Jeg følte at det var viktig at vi skulle gi låta mer dynamikk slik at den ikke ble statisk eller repetativ. Du har løst det så bra at folk begynte å klappe når en trønder begynte å rappe. Det var helt vilt, sa mentor Yosef Wolde-Mariam etter fremføringen.

Etter at Mian og den andre kvinnelige duellanten hadde fremført sine sanger, var det opp til Yosef å avgjøre hvem av de to som skulle gå videre.

– Basert på opptredenen i dag så er den jeg velger Saima.

Dermed lever drømmen om å bli Norges beste sangstemme videre. I april starter direktesendingene.