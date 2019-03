Får ja likevel?

Kultur

Orkanger aktivum, som er arrangør av de årlige Orkangerdagene, ønsker å samle Tor Kvarsnes' musikk på plate. I den forbindelse har de søkt Orkdal kommune om en støtte på 60 000 kroner. Plateutgivelsen har et totalbudsjett på 120 000 kroner.

13. mars ble søknaden behandlet i kulturutvalget, der rådmannen hadde anbefalt et avslag. Politikerne i utvalget samlet seg om et vedtak som innebærer at det gis en støtte på 40 000 kroner. Bevilgningen er begrunnet med at det å samle Kvarsnes' viseskatter på CD vil være et viktig bidrag til kommunens kulturarbeid og kulturformidling.