Fredagens headliner avslørt

I en pressemelding fra Pstereo kan vi lese at det fortryllende søskenparet som utgjør First Aid Kit, endelig kommer tilbake til Trondheim og Pstereo. For hva passer vel – ifølge pressemeldingen – bedre enn å markere sommeren med skikkelig gripende og helstøpt folk-pop?

Mye har skjedd siden duoens fabelaktige cover av Fleet Foxes-låta «Tiger Mountain Peasant Son» ble lastet opp på YouTube og følgelig gikk som en farsott over verden og verdensveven.

Noen år etter kom debutskiva «The Big Black & the Blue» og ble elsket av BBC Music, NME, Q Magazine, og Uncut, mye på grunn av duoens hjertevarmende melodier og harmoniske vokaler.

Toppet listene

Et par år etter det (i 2012), kom Enskede-duoen (bestående av Johanna og Klara Söderberg) ut med oppfølgeren «The Lion's Roar», som klatret til topps på listene i Sverige, og entret også listene både i USA og i Storbritannia.

Det samme året demonstrerte de livetalentet sitt for publikum på Pstereo, og ifølge pressemeldingen har de gledet seg til å få et gjenhør med bandet på Marinen siden den sommerkvelden. I mellomtiden har duoen gitt ut sitt tredje album, «Stay Gold», som sikret duoen Grammis for årets album i Sverige og tittelen «Best selling Americana album of 2015» av Americana Music Association UK.

Pause

I 2015 tok de et avbrekk fra turnering og låtskriving, men ble gjenforent det neste året. Klaras samlivsbrudd i samme periode gav tydelige avtrykk på bandets seneste album, «Ruins». Et album fullt av hjertesorg, nærhet, og lengsel tett på americana-sangeren, men med et tidsriktig uttrykk.

Sist gruppa var i Norge spilte de for et fullpakket Oslo Spektrum, og superlativene formelig haglet etter at konserten var over. Musikknyheter konkluderte at «Stort nærmere perfeksjon kommer du egentlig ikke» og gav dem 10 av 10 mulige.

De var også nominert til prestisjetunge Brit Awards i klassen «Best Foreign Group» med artister som 21 Pilots og Brockhampton.

Allsang

Pstereo melder at de gleder seg til å synge med av full hals på låter som «Emmylou», «The Lions Roar», og «Silver Lining», for å nevne noen.

Andre artister som spiller på Marinen den augustfredagen er Kvelertak, Lemaitre, Gregory Alan Isakov, Pom Poko, Valentourettes, og Virkelig.