60 barn og unge skal stå på scenen

Kultur

Det blir stor aktivitet ved Løkken kulturhus i helgen. Lørdag skal 73 barn og unge i aksjon under UKM, og søndag er det kulturskolens tur. Da skal rundt 60 kulturskoleelever stå på scenen.

– Årets kulturskoleforestilling skal vise frem det mangfoldet av stiler, alder, disipliner og uttrykk som kjennetegner Meldal kulturskole. Her er det rom for både enkeltelever og grupper, og for kortere og litt lengre innslag. Som vanlig stiller våre samarbeidspartnere i Meldal skolekorps, sier kulturskolerektor Helge Rolstadås.

Han gleder seg spesielt til å se elevene i allmusikk-gruppa i aksjon.

— Dette er et tilbud for første- og andreklassinger. Dette tilbudet skal være en myk start på livet i kulturskolen, og elevene for prøve mange forskjellige instrumenter. Det er først i tredjeklasse de velger en musikkdisiplin.

Det blir det show av, lover rektorern.

— På søndag skal sju førsteklassinger spille på ikke mindre enn fem ulike musikkinstrumenter hver. Det synes vi lærerne er ekstra artig og det fører til litt ekstra show.

Kulturskolerektoren ønsker seg fullt hus på søndag.

– Vi ønsker å vise frem at alle barn og unge har noe som treffer publikum, enten de er seks år og er stolte av å presentere mange ulike instrumenter i allmusikk-gruppa, eller de har danset eller spilt i mange år og brukt god tid på å forberede seg til denne forestillingen.

