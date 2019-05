Ny headliner til Pstereo

Kultur

I en pressemelding fra Pstereo kan vi lese at duoen Underworld erstatter The Prodigy under årets festival på Marinen i Trondheim.

Egentlig var The Prodigy booket, men så forlot vokalist Keith Flint denne verden, og gruppa avlyste alle konserter.

Elektropionerene i Underworld har holdt det gående i snart 40 år, og har bemerket seg som et av de mest innflytelsesrike bandene i sin sjanger. Kombinert med et ellevilt liveshow, gjør dette Underworld til en god headliner for Pstereo.

Helt siden de startet opp i 1980 har gruppa – som i dag består av Karl Hyde og Rick Smith – redefinert det elektroniske lydbildet med sin sjangeroverskridende tilnærming, og de gjorde i en årrekke rent bord i undergrunnsscenen, kan vi lese videre i pressemeldingen.

Likevel tok det litt tid før de fikk det store gjennombruddet. Det skjedde ikke før 1994-singelen «Dark & Long» og 1996-singelen «Born Slippy.NUXX» (bandets mest kjente låt) kom og ble en del av soundtracket til Danny Boyle-filmen «Trainspotting» i 1996.

Før den tid hadde Underworld allerede gitt ut tre LP-er, «Underneath the Radar» (1988), «Change the Weather (1989)» og «dubnobasswithmyheadman» (1994), og de fulgte opp med å gi ut fjerdeskiva «Second Toughest in the Infants» en drøy måned etter filmen hadde premiere.

Siden den gang har de blant annet gitt ut fem skiver til, samarbeidet med Brian Eno og Iggy Pop, laget åpningsmusikken til sommer-OL 2012, og vunnet priser opp og i mente. Takket være albumet «Barbara, Barbara, we face a shining future» fra 2016, ble de nominert til en Grammy og headlinet festivaler som Summer Sonic, Coachella, og Glastonbury.

Nå kommer Underworld til Marinen og Trondheim for å headline Pstereo med en eksklusiv norgeskonsert!