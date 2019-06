Ung Mozart på landsfestivalen

Kultur

Video: UKM Media

— Jeg har alltid spilt innenfor sjangeren klassisk, forteller Hansen på nettsidene til UKM.

Og stykket han skal spille er Piano sonate nr. 16 (1. Sats) av Wolfgang Amadeus Mozart.

UKM-festivalen

UKM- Ung kultur Møtes er et større offentlig kulturtiltak for ungdom, som siden 1987 har samlet kulturinteressert ungdom mellom 13 og 20 år. I år arrangeres festivalen i storsalen på Kimen kulturhus, og godt over 400 ungdommer fra hele landet skal opptre.

Astrid S

Flere kjente kulturpersonligheter som Karpe, Tone Damli og Astrid S startet sin karriere på UKM-scenen.

Festivalen er landets største ungdomsfestivalfestival av, med og for ungdom, skriver UKM i en pressemelding.