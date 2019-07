Kultur

«Sister Act» er en svært musikalsk komedie fra 1992, med Whoopi Goldberg i hovedrollen. I andre roller finner vi blant andre Dame Maggie Smith (også kjent fra bl.a. «Harry Potter»-filmene) og Harvey Keitel («Reservoir Dogs», «From Dusk Till Dawn»).

Når filmen starter, møter vi Deloris Wilson (Goldberg) som syngedame i Reno og elsker med en lokal gangster, Vince LaRocca (Keitel). Dessverre for henne, ser hun at elskeren får sjåføren sin drept, stikker til politiet med det, og får vitnebeskyttelse. Hos nonner i San Francisco. Til tross for at «sjefsnonna», Reverend Mother (Smith), er særdeles kritisk til det hele.

Hun får navnet Sister Mary Clarence og finner seg ikke helt til rette, og ønsker heller ikke å være der. Noe hun viser klart og tydelig, og som gjør at Reverend Mother straffer henne ved å sette henne til å lede koret. Koret er ganske håpløse og ingen vet helt hva de skal gjøre, men de synger i alle fall med stemmene de har, på godt og på vondt.

Men Sister Mary Clarence får dreisen på koret og drar inn folk fra gata under første fremføring. Dette gjør at hun får litt friere tøyler, og de går ut i gatene og hjelper folk og rydder opp i nabolaget. De blir svært populære og havner på fjernsyn, noe som politiet ikke akkurat liker, siden Deloris tross alt er i vitnebeskyttelse.

Det ender med at pave John Paul II hører om dem og bestemmer seg for å overvære en av fremføringene deres, men dagen før konserten finner gangsterne henne, kidnapper henne, og tar henne med tilbake til Reno. Når nonnene finner ut hva som har skjedd, bestemmer de seg for å befri henne, og «sjanghaier» et helikopter for å fly dem dit.

Vil du vite hvordan det ender? Se den selv, på Blu-ray, DVD, eller streaming.