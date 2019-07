Forviklinger på «Hotell Heim»

Kultur

Også under årets Øramartna på Kyrksæterøra skal det med regissør Andreas Ven Langø i spissen settes opp utendørsspel i Wesselgården. Handlinga er lagt til lokalmiljøet, og denne gangen er sammenslåinga av Halsa, Hemne og Snillfjord en sentral del av plottet. Forviklingene står i kø når man i tillegg sper på med ingrediensene vindmøllebaroner, naturvernere, tysk husmannskost og advokater.

Populært

Ifølge arrangøren er premiereforestillinga fredag 19. juli allerede utsolgt. Men det vil være ytterligere to forestillinger lørdag 20. juli, hvor det fortsatt er ledige billetter å oppdrive.

Lokale skuespillertalenter, en god historie med skråblikk på lokalsamfunnet og glimt i øyet, samt trimming av lattermusklene og også musikalske innslag, pleier å trekke mye folk til Wesselgården denne helga. Som regel pleier det å være fulle hus på alle de tre forestillingene.

Imponerte

De to foregående årene har Hemne teaterlag servert spelet «Frieriet», som ble veldig godt mottatt av publikum. Etter fjorårets utgave, skrev STs anmelder blant annet følgende:

«Teaterlaget går hardt ut ved å la ungene på gården, «Marie» og «Ola», spilt av Lotte Spjøtvoll og Erik Røstvold, få åpningsreplikkene. De to imponerer allerede fra start ved å kunne mye og tung tekst, og midt oppi dette også levere gode skuespillerprestasjoner. Og apropos gode skuespillerprestasjoner – foruten de to nevnte er det nesten umulig å skulle trekke fram enkeltpersoner. Samtlige i besetningen leverer et godt stykke arbeid, og de musikalske innslagene, koreografien og kostymene er med på å toppe det hele.»