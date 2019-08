Kultur

«Det er noe med disse svenskene, de har virkelig skjønt hvordan man lager fengende og dansbar musikk som virkelig fester seg til hjernebarken» står det i pressemeldingen vi har fått tilsendt fra UKA-19.

Etter å ha erobret hitlistene med «Calling (Lose My Mind)» i 2012, er house-artisten Alesso nå klar for å erobre Dødens dal og Trondhjem.

En kort karriere til tross, svenske Alessandro Lindblad har rukket å produsere flere store hits de siste årene. Han har også samarbeidet med en rekke andre produsenter, som house- og dance-pop-artisten Calvin Harris, electro-geniet Tove Lo, dance-pop-artisten Hailee Steinfeld, og synthpop-duoen Hurts.

Om du drar på konserten i oktober, vil du nok få høre både «Heroes (We Could Be)» og «Under Control». Låter som sannsynligvis setter fyr på dansegulvet og som treffer studenthjertet ekstra hardt.

UKE-sjef Julian Mæhlen lover både dans, klining, og «noe ekstra» under Alesso-konserten i oktober.

— Det kommer til å bli magiske øyeblikk når «Heroes» settes på, og alle kan teksten. Da blir det klining, tårer, og dans. Sånn skal det innimellom føles å være ung. Om du så kommer for musikken, lysshowet, dansen, eller er godt ligg, kommer denne festen til å by på magiske øyeblikk.