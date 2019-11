I helga skal folk møte åpne dører

Kultur

Ifølge sokneprest i Orkanger menighet, Marita Hammervik-Owen, tar alle de fire menighetsrådene i Orkdal oppfordringa om å ha åpne kirker store deler av helga. Dette gjelder Moe kirke, Den gode hyrdes kapell, Geitastrand kirke og Orkdal kirke som alle har åpne dører store deler av både lørdag og søndag.

Frivillige

- Det skal være mulighet til å komme og sitte litt i fred og ro inne i kirkene denne helga, sier sokneprest Marita Hammervik-Owen, og føyer til at det vil være frivillige fra menighetene til stede i kirkene i åpningstida.

- Kanskje blir det servert en kopp kaffe i noen kirker også, sier Hammervik-Owen som håper mange finner vegen til kirkene da det er første gang menighetene i Orkdal har åpne kirker Allehelgenshelga.

Et varmt rom

Oppfordringa om åpne kirker kom sentralt fra, og Hammervik-Owen er glad for at alle de lokale menighetsrådene har tatt oppfordringa, da hun erfarer at det er mange som besøker gravstedene denne helga for å tenne lys, legge på kranser, blomster og for å minnes de som de har mistet, og savner.

- Vi ønsker at folk skal ha et varmt rom å komme inn i. Et sted hvor de kan tenne et lys, sette seg ned ei kort stund og kanskje lytte til musikk, sier Hammervik-Owen som håper at tilbudet om åpne kirker kan treffe mange.

Irsk-keltisk tradisjon

Allehelgensdag er egentlig 1. november, men i Den norske kirke blir Allehelgensdag markert første søndag i november. Minnemarkeringer for de døde er blant de eldste kristne skikkene som skriver seg helt tilbake til oldtida da martyrene, som ble drept på grunn av sin kristne tro, ble minnet og hedret.