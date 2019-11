Kultur

«Fantastic Beasts and Where To Find Them» fra 2016 er basert på boken med samme navn av J.K. Rowling og er en spin-off fra Harry Potter-universet, men handlingen er satt 70 år før Harry Potter leser boken til hovedpersonen, magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne), på Hogwarts.

Scamander er en introvert, britisk trollmann og magizoolog, som drar innom New York på vei til Arizona. Der stikker en niffler av fra kofferten hans (som er fylt med forskjellige, magiske kreaturer). Når han prøver å fange den, møter han ikke-magikeren, den aspirerende bakeren Jacob Kowalski, og ved et uhell bytter de kofferter.

Den tidligere auroren Tina Goldstein arresterer Scamander for kaoset han har forårsaket, og tar ham med til den amerikanske magikongressen, i et håp om å få tilbake jobben, men siden kofferten inneholder bakst, får han gå fri. Sammen sporer de opp Jacob og kofferten, men ikke før enda flere vesen har stukket av.

Newt og Tina blir arrestert og dømt til døden, mistenkt for å samarbeide med den onde trollmannen Gellert Grindelwald og for å ha drept en senator, men blir reddet. Så starter jakten for å renvaske navnene deres, rydde opp i kaoset og finne Grindelwald før det er for sent …