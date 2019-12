Kultur

«Donovan's Reef» er en amerikansk klassiker av en actionkomedie fra 1963. Filmen er satt til de hawaiiske øyer, og er innspilt på Kauai. I rollene finner vi blant andre John Wayne, Elizabeth Allen, Lee Marvin, Jack Warden, Dorothy Lamour, og Cesar Romero.

Filmen er et moralsk spill gjemt i en actionkomedie, og tar for seg problemene med rasistiske fordommer, bedrifter som bedriver ulovligheter og deres grådighet, amerikanernes tro på samfunnsmessig overlegenhet og hykleri, med mer. Bortsett fra det er filmen en munter film.

Filmen starter med Thomas «Boats» Gilhooley (Marvin), en veteran fra US Navy, som jobber om bord på et lasteskip. Når han ser at skipet passerer Haleakaloha i Fransk Polynesia – uten å stoppe der – mønstrer han av og svømmer i land. Så ser vi Michael «Guns» Donovan (Wayne), en annen veteran, som kommer tilbake fra en fisketur. Han blir møtt av William «Doc» Dedham (Warden), en tredje veteran, og den eneste legen i øyriket, som skal ut til de ytre øyene for å se om noen trenger hjelp der.

Han etterlater de tre barna sine hos Donovan. Donovan og Gilhooley har begge bursdag og har en 22 år lang tradisjon om et skikkelig slagsmål når de møtes. Og som sagt, så gjort.

Samtidig, i Boston, sitter Amelia Dedham (Allen) i et styremøte for Dedham Shipping Company. Hun er datter av «Doc», og har fått vite at han har arvet brorparten av aksjene i kompaniet, men han kan ikke få dem om han har levd et syndefullt liv. Hun reiser til øya for å se om han har levd ordentlig eller ei, og hvis han ikke har det, får hun aksjene og atter kontroll over firmaet.

Det er en gøyal film, full av intriger, humor, hawaiisk kultur, og – i klassisk John Wayne-stil – handgemeng opp og i mente. Nevekamp i en bar, kan det bli bedre? Jeg tror ikke det.