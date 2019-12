Kultur

«Santa Claus Conquers the Martians» er en amerikansk science fiction-komedie fra 1964. Filmen er første gang «Mrs. Claus», altså kona til julenissen, dukket opp i en film.

I filmen møter vi marsboerne Momar («Mom Martian») og Kimar («King Martian») som er urolige for at barna deres Girmar («Girl Martian») og Bomar («Boy Martian») ser for mye på TV fra jorden, spesielt KID-TVs intervju med julenissen i verkstedet hans på Nordpolen.

De spør den 800 år gamle vismannen sin, Chochem, hva de skal gjøre, og han anbefaler marsboerne å la barna få ha det morsomt. For å oppnå dette, trenger de sin egen julenisse, så lederne på Mars bestemmer seg for å kidnappe jordens.

De klarer ikke å se forskjell på alle de falske nissene rundt om, så de kidnapper to barn for å finne den ekte. Når det er gjort, prøver en av marsboerne, Voldar, (som ikke liker ideen) stadig vekk å drepe julenissen og de to barna. Når de så kommer til Mars bygger nissen og barna et verksted for å lage leker prøver Voldar og assistentene hans å sabotere det hele.

I mellomtiden har assistenten til kongen, Dropo, blitt svært interessert i nissen og tar på seg en nissedrakt og prøver å bli mer som ham. Voldar kidnapper ham (for han tror det er Julenissen), og når nissen og barna kommer tilbake til verkstedet, oppdager de saboteringen. Dropo på sin side, lurer vakten sin. Så kommer Kimar og arresterer Voldar og kompani, og julenissen merker seg at Dropo oppfører seg som ham, og sier at han ville vært en god nisse. Kimar er enig og sender den ekte nissen og barna tilbake til jorden.

Med andre ord en skikkelig julefilm.