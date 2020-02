Kultur

«Lucky Day» fra 2019 er en canadisk-fransk actionfilm signert Roger Avary med klare trekk fra hans tidligere klassiker «Pulp Fiction».

I filmen møter vi Red (Luke Bracey), en skapsprenger som kommer ut fra fengsel og ser frem til å ta opp livet og hverdagen med kjæresten Chloe (Nina Dobrev) og datteren Beatrice (Ella Ryan Quinn).

Samme dag kommer den psykopatiske leiemorderen Luc (Crispin Glover) til byen. Han søker hevn for at broren hans døde, og begynner veldig raskt å vise hva han er god til i flere gladvoldelige og humoristiske scener. Personlig er jeg svak for den med lowrideren.

Chloe har kunstutstilling samme kveld som Red slipper ut, og sier at han må komme. Hun har satset hver eneste dollar de har på dette, og lederen for vernissasjen har lagt sin elsk på henne. Red kan ikke så mye om kunst, og vil helst være hjemme og chille med film og sånt, men etter et besøk hos en gammel kompis (som også fører til et mindre hyggelig besøk fra en politimann, Sanchez, som passer på at han opprettholder betingelsene for prøveløslatelsen sin), får han kompisen med seg og drar.

Chloe har, interessant nok, også invitert Sanchez, da han er en kunstkjenner, og det er til dette Luc til slutt finner Red og familien hans.

Scenene som følger er en heftig shootout mellom Luc og Sanchez (den eneste andre bevæpnede personen i lokalet), mens Red prøver å få familien sin i skjul og komme seg levende gjennom dagen. Men Luc gir seg ikke så lett …