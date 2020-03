Omattatt og omattatt

Kultur

- Det årlige temaet er ett av flere viktige virkemiddel for å opprettholde og videreutvikle arrangementet. Det skal inspirere til nytenking, kreativitet og gi nye utfordringer for oss som arrangør og utstillere, samt bidra til å skape nye opplevelser for publikum, sier daglig leder for Rennebumartnan, Kenneth Teigen.

Gjenbruk og redesign

Med temaet OMATTATT ønsker Rennebumartnan å vise at de er opptatt av både miljø og bærekraft.

- Vi ønsker å sette fokus på blant annet økt ressursutnyttelse, holdbarhet, gjenbruk og redesign, sier Teigen og føyer til at med årets tema ønsker de å øke forståelsen for verdien av at norsk håndverk og design tas vare på og videreutvikles.

- Dette gjør vi både gjennom å løfte fram de som satser og skaper sine egne arbeidsplasser innenfor kreative håndverksfag og småskala mat, og gjennom organisasjoner som arbeider for å formidle og lære bort denne viktige delen av vår kulturarv, sier martnassjefen.

Ønsker innspill

Gjennom den økende interessen for holdbarhet og gjenbruk, registrerer Teigen at det skjer en oppblomstring og økt interesse for ulike håndverksfag og praktiske ferdigheter.

- Dette er noe Rennebumartnan vil være med å bygge opp under, forsterke og være en inspirasjonsarena for, sier Teigen som inviterer både utstillere og publikum til å komme med forslag og innspill om spesialutstillinger/konkurranser, ulike stunt, aktiviteter for publikum, underholdning og artister, forslag til martnasgjest, tiltak for ressursutnyttelse og gjenbruk og eventuelt andre tips.

For å komme i havn til martnasdagene i august, er fristen for gode tips satt til 13. mars.