Kultur

«A Prairie Home Companion» er en amerikansk musikalkomedie fra 2006 regissert av Robert Altman. Faktisk var det hans siste film. Filmen er en fiksjonell fremstilling av hvordan det er på settet rundt radioprogrammet og er fylt med stjerner, som Meryl Streep, Kevin Kline, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Lily Tomlin, Garrison Keillor, Maya Rudolph, Virginia Madsen, John C. Reilly, og Lindsay Lohan.

Radioprogrammet hører hjemme i Saint Paul, Minnesota, hvor også filmen er satt. Filmen tar for seg det siste showet før de eventuelt legges ned av kanalens nye eiere, som har bestemt seg for å rive bygget hvor de holder til, og har sendt «the Axeman» for å avgjøre om det skal fortsette eller ei.

Mellom de musikalske oppsetningen og under det våkende blikket til privatdetektiv Gui Noir (Kline), mingler og mimrer showets deltagere, inkludert The Singing Johnson Girls (Yolanda (Streep), søsteren Rhonda (Tomlin), datteren Lola (Lohan)); cowboy-duoen Dusty (Harrelson) og Lefty (Reilly); den gravide prod.ass.en Molly (Rudolph); den sceneansvarlige, sminkedama, og lydeffektmannen; og showets grunnlegger, Garrison Keillor (Keillor).

De får også besøk av en «utenomjordisk» kvinne (Madsen), som var en kvinne som døde under en tidligere sending, og som nå har kommet tilbake som engelen Asphodel. Hun trøster folkene som er der.

Når The Axeman (Lee Jones) så dukker opp, er det bare å krysse fingra og håpe …