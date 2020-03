Glem fredagspilsen. Mal i stedet

Kultur

Hun viser til de mange konsertene i sosiale media den siste tida, og at også hun prøver å tenke alternativt.

- Glem fredagspils, bli heller med meg på et lite direktesendt fredags-male-vorspiel på Dalalåven fredag 20. mars kl. 20, sier rindalskunstneren og føyer til at det i hovedsak blir maling, men også litt småprating.

Dalsegg oppfordrer de som ser på, til å komme med spørsmål, forslag og innspill underveis.

- Kanskje er det noen som vil ha tips til å tegne og male selv? Eller er det kanskje noen som vil ha en guidet rundtur av maleri på Dalalåven? lyder invitasjonen.

Og i likhet med sine musikerkolleger sier Dalsegg at det er fritt fram til å gi noen kroner, men at det selvsagt er helt frivillig.

- Jeg må innrømme at jeg er litt spent. Jeg aner jo ikke hva slags respons jeg kommer til å få. Men jeg tror kultur er utrolig viktig i den situasjonen vi nå befinner oss i, og håper at jeg med dette kanskje kan spre litt glede, sier Inga Dalsegg som også håper at noen kan få lyst til å ta fram tegnesaker og kanskje prøve seg på en ny hobby.