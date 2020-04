193 kommuner søkte - kun 12 fikk positivt svar

Kultur

I februar skrev ST om et hastevedtak gjort i kommunestyret i Skaun, som gjorde det mulig å søke om å bli med på et nasjonalt prøveprosjekt som vil gi norske ungdommer mellom 6 og 18 år et såkalte «fritidskort», som kan brukes til faste, organiserte fritidsaktiviteter enten det er snakk om idrett, speider, dans, korps eller lignende.