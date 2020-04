Det blir heller ingen martna i år

Kultur

Han medgir at det var ingen bombe at også Rennebumartnan måtte avlyses som følge av koronaviruset. Men beslutningen var endelig da kulturministeren lørdag 25. april klokka 13 gikk ut med nyheten om at alle arrangement med over 500 tilskuere ble forbudt fram til 1. september. Det betydde også låsen i døra for Rennebumartnan som i år skulle arrangeres for 35. gang.