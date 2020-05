Kultur

«Fargo» er en amerikansk thriller/mørk komedie fra 1999 kreditert Ethan og Joel Coen, et brødrepar som har en gudegave når det kommer til film.

Filmen handler om den norskættede bilselgeren Jerry Lundegaard (spilt av William H. Macy) som trues av konkurs, og ikke får noe hjelp av sin styrtrike svigerfar. Han er villig til å gjøre alt for å slippe unna den økonomiske knipa, så han tilkaller to hardbarkede kriminelle (spilt av Steve Buscemi og Peter Stormare), for å leie dem til å kidnappe kona hans. Dermed vil svigerfaren betale skurkene løsepenger, som deretter sendes til Jerrys egen lomme.

Dessverre kommer skurkene «i skade» for å drepe en politimann og to vitner, og vips utvikler det hele seg til et drama som virkelig følger Murphys lov.

Filmen førte til at byen Fargo fikk mye publisitet, og folk valfartet fra fjern og nær for å besøke stedet. Når turistene kom, gjorde de innfødte seg til for dem, for å fremstå mest mulig som i filmen. Dette gjør de fortsatt per dags dato.