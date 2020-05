Kultur

«Felidae» er en tysk tegnefilm om katter, og vi følger Francis, som sammen med eieren sin, flytter inn i et tomt og nedstøvet hus, med en mystisk aura. Eieren har falt helt i staver over huset, men Francis er tydelig mer skeptisk – og med god grunn.

Det første som møter Francis, er andre katter. Nemlig gatekatten Bluebeard, og det stive liket av Sascha. Bluebeard forteller at det er det fjerde drapet på en måned. I løpet av natten har Francis en drøm, som gir ham noe å gå på når det kommer til drapene. Han våkner og møter Bluebeard igjen, som forteller ham om et nytt drap, og på veien til å se liket etter Purple, støter de på de to kastrerte hannkattene, Hermann og Hermann, som er lakeiene til nabolagets bølle; Kong – en katt som uten tvil fortjener tittelen, og flere andre (personlig ville jeg gått for «Schtøggkatta», for det der er et utseende selv ikke en mor kan elske).

Bluebeard tar ham med for å møte de andre kattene i nabolaget; deriblant den blinde, men smarte Felicity, og den gamle Pascal – som har teknologisk innsikt (og det skulle jo bare mangle, med det navnet). Med hjelp av disse tre kattene, begynner Francis etterforskningen, som leder ham til møter med den suicidale Claudantus-sekten – ledet av katten Joker, og til å oppdage at huset han har flyttet inn i, en gang var laboratoriet til dr. Preterius, en vitenskapsmann som prøvde å finne opp et nytt lim som kunne lege ethvert kjøttsår.

For å finne frem til det, utførte han utallige smertefulle og groteske forsøk på kattene i nabolaget – inkludert den legendariske Claudantus (som sekten fikk navnet sitt fra), som var den første limet virket på.

Finner Francis ut hvem som står bak drapene, og kan han stoppe dem? Jeg skal ikke røpe noe, så se filmen, og finn det ut selv (den ligger blant annet på YouTube). Personlig kan jeg anbefale denne, men vær oppmerksom på at det absolutt IKKE er en barnefilm.