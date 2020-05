Skaunasongen skal spre glede

Dette skulle jo være et jordnært og nedpå prosjekt med vanlige bygdefolk.

– Vi håper å oppmuntre folk litt i koronatida. Vi håper at folk kan kjenne på samhold selv om vi sitter mer hjemme, sier Rita Elvira Husby, som fikk ideen og som har ledet prosjektet med å spille inn sangen på video.

Skaunasongen er skrevet av Bjarne Slapgard og tonesatt av Lars Minsaas. Husby forteller at ideen om en musikkvideo kom da hun satt og så på «Kåss til kvelds» med Else Kåss Furuseth.

– Hun hadde laget en musikkvideo med artister som satt hjemme, og jeg tenkte jeg kunne bruke helt vanlige skauninger til å gjøre det samme med Skaunasongen, sier Husby.

Ei linje til hver

Ideen fikk hun i midten av mars, rundt den tida da skoler ble stengt og samfunnet begynte å forandre seg rundt oss. Da satte hun seg ned og skrev opp navn på skauninger fra ulike grender, som hun ville spørre om å delta i prosjektet.

– Jeg prøvde å finne noen fra hver grend, og jeg ordnet det slik at de skulle få ei linje hver. Så sendte jeg ut forespørsler, og de fleste svarte ja. Jeg var ikke ute etter sangprestasjoner, men vanlige folk.

Litt vanskeligere var det å få tak i noen som kunne lage musikken til låta. Stein Nilsen og Eggkleiva mannskor ble spurt, men de hadde utstyret sitt innelåst som følge av koronaen.

– Det tok litt lang tid å finne noen til å ordne med musikken. Men så sa Øystein Syrstad, som selv har ei linje i sangen, at han kunne prøve. Han spiller både piano, bass og gitar, så da ordnet det seg veldig fint. Det ble bra, sier Husby.

Satt sammen fort

De 23 sangerne har bidratt med sin strofe ved å synge den inn på mobilen sin. Etterpå har Gunnar Reitan tatt jobben med å sette det hele sammen til en musikkvideo.

– Jeg var redd det kunne ta litt tid å få satt sammen selve videoen, og frykta vi ikke ville rekke det før livet var tilbake til normalen igjen. Poenget var jo å ha dette som en oppmuntring nå i denne spesielle tida. Men Gunnar Reitan satte sammen videoen veldig fort, så den ble lagt ut på nett 29. april, forteller Husby.

Hun synes det er artig at det gikk såpass fort å realisere det som kun var en idé en drøy måned tidligere.

– Dette skulle jo være et jordnært og nedpå prosjekt med vanlige bygdefolk, og folk har ikke vært vonde å be. Det er kjempeartig å se at skauningene stiller opp og bryr seg. Vi har jo noen profesjonelle med, men de fleste er vanlige folk, sier hun.

Gode tilbakemeldinger

Husby sier hun har fått mange gode tilbakemeldinger etter at den kjente og kjære sangen er blitt lagt ut som video.

– Folk setter pris på det som et lyspunkt i denne tida, og det har bare vært gode tilbakemeldinger, sier hun.

– Skal videoen brukes i noen spesiell anledning?

– Det er ikke planlagt noe annet enn at den skal få gå sin gang på nettet, til glede og oppmuntring sier Husby.

Du kan se musikkvideoen på avisa-st.no.