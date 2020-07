Kultur

«The Jungle Book», eller «Jungelboken» som den heter på norsk, er Disneys versjon av Rudyard Kiplings historie om den indiske gutten Mowgli som blir oppdratt blant ulver i jungelen. Etter hvert mener dyrene at det er på tide at han kommer seg tilbake til sine egne, og hyrer panteren Bagheera til å føre ham ut av jungelen og tilbake til menneskelandsbyen. Ikke bare fordi han bør være blant sine egne, men også fordi den farlige tigeren, Shere Khan, er tilbake i jungelen – og han avskyr mennesker.

Men Mowgli vil bli i jungelen og klarer etter hvert å rømme fra panteren, hvor på han møter den litt tomsete bjørnen Baloo, som tar livet som det faller seg og bare koser seg. Han blir kidnappet av en gjeng galne aper som fører ham til sin konge, den tullete orangutangen King Louie, som mest av alt ønsker å lære seg hvordan han gjør opp ild og blir et menneske, og mye rart hender – inkludert en episk kampscene, før alt til slutt ender godt, vel, det sistnevnte kommer an på hvordan du ser på det, men det er en klassisk Disney-slutt.

Dette er Disneys aller beste film i mine øyne, og lydsporet er fantastisk og tidløst. Filmen anbefales til absolutt alle, og har du ikke sett den, bør du virkelig gjøre noe med det.