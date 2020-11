Kultur

«American History X» er en amerikansk dramafilm fra 1998 som handler om Derek Vinyard (Edward Norton), en eks-nynazist som nettopp har sluppet ut av fengsel etter å ha sonet tre år for drapet på to unge afroamerikanere. Når han kommer hjem, finner ut at lillebroren, Danny (Edward Furlong), har fulgt i hans fotspor og blitt med i nynazistgruppen Derek ledet – The Disciples of Christ – før han havnet i fengsel. Filmen sirkler rundt Dereks kamp mot sin fortid, samtidig som han forsøker å holde familien samlet. I løpet av filmen ser vi også en rekke tilbakeblikk på Dereks tidligere liv som nazist, i fengsel, og hvordan han endte opp slik.

Filmens tittel er tatt fra en oppgave Danny må skrive etter å ha levert inn en kontroversiell stil om Adolf Hitler, og slutter med at Dannys stemme høres i det han leser de siste linjene fra oppgaven sin. «Hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. It's just not worth it». Handlingen er lagt til sent på åttitallet, tidlig på nittitallet. Da filmen kom ut, ble den bannlyst fra flere kinoer verden over på grunn av de mange voldelige scenene.