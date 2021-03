Får internasjonal oppmerksomhet. Har vunnet nok en filmpris

Kultur

Den foreløpig siste prisen som har havnet i rindalsbygda er 1. premien i kategorien Turisme på The Berlin Golden City Gate International Film Festival.

Les også: Gjorde storeslem i Los Angeles

Sju filmpriser

Filmen Experience Rindal - Story of the Rindalsbunad med Trine Sveen Flåtten i hovedrollen har åpenbart vunnet fram i det internasjonale filmmiljøet der den appeller til ekte nasjonalromantikk og vakker uberørt natur.

Som produsent og ivrig ildsjel bak filmen er Inga Dalsegg, mens det var Steven Turner som utøvde utmerket filmkunst med rindalsjenta Trine Sveen Flåtten i hovedrollen.

Siden filmen ble lansert i 2020 har den altså vunnet hele sju internasjonale filmpriser.

Grunn til å juble

Filmen har tidligere vunnet følgende priser: Honorable Mention ved One-Reeler International Film Awards i Los Angeles 2020, Award of Excellence i Accolade Global Film Competition i Los Angeles, Award of Merit i kategorien Creativity/Originality under Accolade Global Film Competition i Los Angeles, Best Promotional film under The International Film Tour Festival i Bulgaria, Best Cinematography på SILAFEST 2020 I Serbia., 2. Premie I kategorien Tourism Promotional film på FilmAT Festivalen i Polen og nå også en 1. premie i en filmfestival i Berlin.

Les også: Målløs etter å ha vunnet pris på internasjonal filmfestival

Steven Turner ved Kreativ Lobster, Inga Dalsegg ved Dalalåven Atelier, ungjenta Trine Sveen Flåtten, Opplev Rindal og hele rindalsamfunnet har all grunn til å juble over at de så absolutt blir lagt merke til internasjonalt.