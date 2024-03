«Ost og kjeks» er et begrep som brukes om et uformelt kveldsmåltid. Uttrykket var ideen til dagens mattips, ved å lage en ostekake som ikke er søt og kun egnet som en dessert, men like så gjerne passer sammen med spekemat og kan brukes som en egen rett – eller som fingermat på et tapasbord.

Bunn

5 tørre brødskiver

10 salte kjeks

150 g meierismør

Ta av skorpa på brødet, del i terninger, og kjør det til en fin masse i en hurtighakker. Ha det i en bolle.

Kjør kjeksen fint i hurtighakke, og ha i samme bolle som brødet.

Smelt smøret. Ønsker du ekstra smak, kan du brune det slik at det får en karamellsmak. Pass på at det ikke blir brent, da smaker det beskt.

Bland alt sammen og ha massen i en brødform kledd med bakepapir. Trykk godt sammen og sett kaldt. Minimum 30 minutt.

Ostefyll

250 g kremost, her kan du bruke nøytral eller smaksatt

1 ss sukker

Saft fra 1 sitron

2 dl revet ost (Norvegia, edamer, parmigiano-reggiano, cheddar, fast geitost e.l.)

1 ss fersk timian, hakket

1 ts vaniljesukker

3 egg