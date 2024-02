Som sagt så mange ganger tidligere når det gjelder skrei … her er det bare fantasien som setter begrensning. Samtidig skal man ha stor respekt for en slik edel råvare, at man må akkompagnere den med tilbehør som spiller den enda bedre.

I dag har jeg valgt en variant stekt i brunet smør og servert med en soppbuljong som varmer helt inn til ryggraden.

For fire personer

Ca. 800 g skreifilet

6 dl kalvebuljong

200 g champignon, grovkuttet

200 g portobellosopp, grovkuttet

100 g kantareller, grovkuttet

½ fennikel, finkuttet

1 gulrot, finkuttet

1 rødløk, finkuttet

1 ss soyasaus

4 ss smør

4 ss soyaolje

Rosmarin