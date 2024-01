I dag har jeg gått for et smørbrød, som det for så vidt ikke er noe problem å utvide til en middagsrett, om man ønsker det. Da kan man droppe brødet, og øke mengden laks og tilbehør.

Dette er en vintervariant av laks, med agurksalat og buljongpoteter. Det fine med vinteren er at vi både ønsker, og er mer mottakelig for, kraftigere retter og smaker. I dag får du både i pose og sekk; fet, smakfull laks og tilbehør med mye smak.

Fire smørbrød

400 g laksefilet uten bein

Pepper, grovkvernet og nykvernet

Salt

La laksen få en god runde med grovkvernet pepper, her er det nykvernet som gjelder.

Ha på et lite dryss med salt.

La dette ligge i 10–20 minutt.

4 gode brødskiver, ristes lett i tørr panne

Buljongpoteter

8 små perlepoteter, vaskes og skrubbes fri for jord

1 l kalvekraft/buljong

Litt revet parmigiano-reggiano

Trekk potetene i kraften til de er gode og møre. Har du tid, kan du fint skru av plata litt før de er ferdige og la potetene avkjøle seg i krafta. Da blir de ekstra gode.

Stek potetene i ovn på 220 °C i ca. 4–5 minutt til en får en gyllen overflate. Riv så litt parmigiano-reggiano over.

Agurksalat

1 agurk, kuttet i fine terninger

½ rødløk, finkuttet

1 vårløk, finkuttet

1 ss honning

1 ss eplesidereddik

1 ss gresskarkjerner

Salt og pepper