Ideen til dagens matspalte har sitt utspring fra en artikkel jeg leste hos forskning.no – «Lager strøm med poteter». Det grønne skiftet, strøm, og batterifabrikk er en «het potet» i vår region om dagen.

Uansett, bakte poteter skal ikke pakkes i aluminiumsfolie! Da blir de kokt, ikke bakt! Legg heller potetene rett på grillristen i ovnen, da blir de bakt innvendig og får et sprøtt skall på utsiden. Du må beregne at de skal kose seg i ca. 1 ½ time på 180 °C. Tiden vil variere litt med størrelsen på poteten. Sjekk med en skarp kniv at poteten er helt mør i midten når tiden nærmer seg.

Potet

4 store bakepoteter, skrubbes

Bak potetene i ovn på ca. 180 °C i 1 ½ time, til de er myke.

Avkjøl potetene noe, før du deler dem i to. Lag en liten grop i midten og fyll de med fyll 1 og 2.

Fyll 1

2 ss rørosrømme

4–5 skiver chorizo, finkuttet

1 ss gressløk, finkuttet

¼ rødløk, finkuttet

Bland alt sammen og la det trekke i 10 minutt. Smak til med salt og pepper.

Fyll 2

2 ss rørosrømme

4 cm agurk, finkuttet

2 reddiker, finkuttet

3–4 skiver røkelaks, finkuttet

1 ss lakserogn